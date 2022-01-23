إصابة 3 في حادث مروري ببني سويف

شهد مدخل محافظة بني سويف الشمالي، بالطريق الزراعي في دائرة مركز الواسطى، اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص، بكدمات وجروح، في حادث تصادم توك توك بسيارة رحلات "أتوبيس".

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث مروري ناتج عن تصادم توك توك بسيارة رحلات "أتوبيس".

دفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بجزيرة المساعدة، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير عام المستشفى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي كل من محمد أيوب عبد العزيز، 24 سنة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع وكدمات، وبدر ميهوب عبد الفتاح 24 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح، و أحمد عمر عزب، 23 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.