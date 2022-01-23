الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملكة إليزابيث تُحيي ذكرى وفاة جورج السادس في ساندرينجهام

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

توجهت الملكة إليزابيث الثانية إلى ساندرينجهام، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى وفاة والدها الملك جورج السادس والتي تحل في 6 من شهر فبراير القادم، حيث سافرت جوا من قلعة وندسور.

وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الملكة في المنزل الريفي في نورفوك منذ وفاة الأمير فيليب في 9 أبريل من العام الماضي.

وعادة ما تستضيف الملكة البالغة من العمر 95 عامًا عائلتها في ساندرينجهام في عيد الميلاد لكنها خالفت التقاليد في عام 2021 من خلال استضافة الاحتفالات في قلعة وندسور كإجراء وقائي بعد زيادة حالات كوفيد-19 في ذلك الوقت.

وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن الملكة تقوم برحلة خاصة إلى ساندرينجهام لإحياء ذكرى وفاة والدها وتوليها العرش.

وفي السادس من فبراير، ستبدأ المملكة المتحدة احتفالاتها بقضاء 70 عامًا على العرش وسيعلن هذا اليوم كبداية الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة كأطول ملكة مكوثاً على العرش.

يذكر أنه مع قرب احتفال الملكة إليزابيث الثانية بمرور 70 عاما على اعتلائها عرش بريطانيا لتصبح أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني في ظل تمتعها بصحة جيدة تمكنها من تسيير وإدارة أعمالها الملكية رغم بلوغها سن الـ95 جعل الكثير يتساءل عن سر تمتعها بصحة جيدة رغم معاناتها في بعض الأوقات من أزمات صحية بسيطة إلا أنها تعد مثال مهم على كيفية التقدم في السن بأمان.

وكان حل لغز تمتعها بصحة جيدة بحسب موقع "daily express" في أسلوب حياتها والتي اعتمدت عليه الملكة منذ سنوات طويلة بداية من اتباعها نهج الاعتماد على نظام غذائي صحي وممارسة بعض الرياضة البسيطة ونهاية بتنظيم أوقات وجباتها مع الاعتدال في تناول السكريات وكان أبرز قواعد الملكية لعيش عمر أطول بصحة أفضل.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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