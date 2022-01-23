إصابة وزير الصحة الأردنى بكورونا

أعلن أمين عام وزارة الصحة الأردنية رائد الشبول، اليوم الأحد، إصابة وزير الصحة فراس الهواري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الشبول في تصريح لوكالة "عمون" الأردنية، إن الفحص الدوري الذي تقوم به الوزارة لموظفيها أظهر إصابة الوزير فراس الهواري بكورونا، مضيفا: "الوزير لا يعاني من أي أعراض".

وأكد أن "الوزارة ومن باب الشفافية أعلنت إصابة الوزير"، موضحا أن الهواري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ أعماله عن بعد حتى يشفى.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت اليوم تسجيل 11 وفاة و6951 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13075 وفاة 1141048 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 3396 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1082207 حالات.

كما أشار إلى إجراء 35576 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14343796 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4551296، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4157442.