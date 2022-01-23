نائب التنسيقية: المصريون يقدرون جهود أبطال الشرطة فى حفظ الأمن

تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بالتهنئة إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.

وقال فتحي، خلال تصريحات له اليوم، إن المصريين يقدرون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى أبطال الشرطة في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر وأن ينعم علينا بنعمة الأمن والاستقرار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة الداخلية كانت دائما ولا تزال حائط صد ضد من استحلوا دماء المصريين الطاهرة، كما قدم رجال القوات المسلحة والشرطة عشرات الشهداء والمصابين من الضباط والجنود في السبيل لتحقيق سلام هذا البلد واستقراره.

وأوضح أن مصر لن تنسى شهداءها من رجالات الشرطة والقوات المسلحة، الذين تصدوا للإرهاب بأجسادهم الباسلة، دفاعًا عن الشعب المصري واستطاعوا أن يصلوا بمصر إلي بر الأمان.