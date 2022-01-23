الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية: المصريون يقدرون جهود أبطال الشرطة فى حفظ الأمن

النائب أحمد فتحى
النائب أحمد فتحى

تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بالتهنئة إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.

وقال فتحي، خلال تصريحات له اليوم، إن المصريين يقدرون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى أبطال الشرطة في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر وأن ينعم علينا بنعمة الأمن والاستقرار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة الداخلية كانت دائما ولا تزال حائط صد ضد من استحلوا دماء المصريين الطاهرة، كما قدم رجال القوات المسلحة والشرطة عشرات الشهداء والمصابين من الضباط والجنود في السبيل لتحقيق سلام هذا البلد واستقراره.

وأوضح أن مصر لن تنسى شهداءها من رجالات الشرطة والقوات المسلحة، الذين تصدوا للإرهاب بأجسادهم الباسلة، دفاعًا عن الشعب المصري واستطاعوا أن يصلوا بمصر إلي بر الأمان.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة أحمد فتحى عضو مجلس النواب الاحتفال بعيد الشرطة الجهود الامنية اللواء محمود توفيق بعيد الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُكلف بسرعة تسكين وتشغيل سوق الجملة في برج العرب

صاحب التاكسى المحترق: «الرئيس جبر بخاطرى وجاب لى غيره» (فيديو)

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022

حقيقة توافر وظائف لخريجى الهندسة بالهيئة العامة للبترول

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات