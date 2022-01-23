طارق حامد يقترب من التجديد وكارتيرون غاضب من «الخصم»

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق نهائى بشأن التجديد لطارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة، بعد حسم كل بنود عقده الجديد مع «الفارس الأبيض»، ولا يتبقى سوى صرف مقدم التعاقد، قبل الحصول على توقيع اللاعب والإعلان عن التجديد بشكل رسمى.

وأبدى طارق حامد مرونة كبيرة فى المفاوضات مع إدارة الزمالك، وقرر عدم المغالاة فى الأمور المالية، وسط رغبته فى البقاء مع الفريق والاعتزال داخل نادى الزمالك. فى شآن آخر، عبّر باتريس كارتيرون عن غضبه الشديد من إدارة الزمالك، بعد خصم نصف شهر من راتبه، و٢٥٠ ألف جنيه من كل لاعب فى الفريق، عقب الخسارة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى بطولة كأس الرابطة.

وقال «كارتيرون» لأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، الذى أبلغه بالعقوبات، إن الهزيمة جاءت بسبب غياب القوام الأساسى.