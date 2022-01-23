الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

داعية بالأوقاف يوضح حكم صلاة المرأة في الثوب الواحد

حكم صلاة المرأة في
حكم صلاة المرأة في ثوب واحد

ورد سؤال إلى الشيخ مكرم عبداللطيف، مدير عام  مديرية أوقاف كفر صقر بالشرقية، عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" للرد على استفسارات المتابعين من سائل يقول: ما حكم صلاة المرأة بدون سروال داخلي رغم سترها لكامل جسدها بثوب فضفاض خاص للصلاة؟

من جانبه، أجاب الداعية بالأوقاف قائًلا:" إنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين، ولا يجب على المرأة أن تلبس أكثر من ثوب في الصلاة بل متى سترت جميع بدنها إلا الوجه والكفين فقد حصل المقصود ولو كان ذلك بثوب واحد".

أضاف مدير عام الأوقاف، ويجزئ المرأة ستر عورتها، ولو بثوب واحد، فلو تلفلفت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ"كالملحفة أو الاسدال بشرط أن يكون فضفاضا سميكا لا يشف ولا يصف البدن فلابأس والصلاة صحيحة أن شاء الله تعالى. 

وتابع عبد اللطيف: "أنه يجوز أن يكون الثوب الذي على المرأة وهي تصلي ثوباً واحداً، لأن الشرط هو ستر العورة، والمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، واستثنى بعض العلماء الكفين والقدمين أيضاً، وقالوا: إن الوجه والكفين لا يجب سترهما في الصلاة.

وأكمل: على هذا، فإذا صلت المرأة في ثوب قطعة واحدة وهي ساترة ما يجب ستره، فإن صلاتها جائزة ولا حرج فيها، وأن كان هناك قول لبعض أهل العلم يقول: إن الأفضل أن تصلي في درع وخمار وملحفة، والدرع: هو الثوب الذي يشبه القميص، والخمار: هو ما تخمر بها رأسها، والملحفة: ما تلف به جميع بدنها" روى  مسلم والأربعة ( عَنْ أُمِّهِ) أم حرام بمهملة وراء.

الشيخ مكرم عبداللطيف مدير عام مديرية أوقاف كفر صقر بالشرقية استفسارات صلاة المرأة فضفاض المرأة الوجه والكفين

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وائل لطفي

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