الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يؤكد أهمية تبادل الخبرات في مهرجان التمور الدولي

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية تبادل الخبرات التي من شأنها الخروج بتوصيات للمؤتمر أكثر فاعلية وأن تكون قابلة للتطبيق، خاصة ورش العمل المتعلقة بالأصناف المختلفة للتمور والأعلي جودة وإنتاجًا كصنف المجهول وغيرها أو مكافحة الآفات وغيرها على أن تكون قابلة للتطبيق ومحددة يمكن تحقيق الاستفادة المرجوة منها.

 وأشار الدكتور أحمد رضا نائبًا عن وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية المناقشات المتعلقة بزراعة أو إنتاح التمور التي تأتي في إطار التواصل والإعداد للمرحلة الثانية من استراتيجية التمور والتوسع في زراعة النخيل مع العمل على مزيد من الاستغلال لكل مكونات النخيل ومنتجات التمور المختلفة.

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وأشاد الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار بدور كل الجهات المشاركة وتقدير دورهم في إقامة وتنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الورش العلمية خلال المهرجان للوصول إلى أفضل الممارسات العلمية والمهنية في إنتاج التمور.

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جاء ذلك خلال حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، الندوة العلمية وورش العمل المنعقدة في اليوم الثاني لمهرجان التمور الدولي الخامس بسيوة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الدكتور أحمد رضا نائبًا عن وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة العلمية من أساتذة الجامعات  المتخصصين والباحثين والمهتمين بشئون النخيل وإنتاج التمور من مصر والدول العربية المشاركة، وكذلك مشاركون من عدد من المحافظات المصرية والدول العربية في إطار تبادل الخبرات.

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
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محافظ مطروح عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبادل الخبرات مهرجان التمور

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