الأحد 23 يناير 2022
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تقارير ومتابعات

ننشر مفاهيم اللغة الإنجليزية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

امتحانات
امتحانات

يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات ويسمح لهم بالدخول بورقة المفاهيم، وتنشر «الدستور» ورقة مفاهيم مادة اللغة الإنجليزية.

وكشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الغرفة تتابع امتحانات الصف الثاني الثانوي التي بدأت اليوم، مضيفة أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وجميعها من المنهج ولا شكاوى منها.

أشارت المصادر إلى أن الغرفة تتابع الامتحانات على مستوى الجمهورية مع مديريات التربية والتعليم وتعمل على حل المشكلات أول بأول، وخاض طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحانين اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجاري سارت بشكل جيدًا جدًا، وتم الانتهاء الأسبوع الماضي من امتحانات سنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وكذلك التعليم الفني، الأسبوع الحالي بدأ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحاناتهم والشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن الدراسة في التيرم الأول حققت نجاحًا كبيرًا ونشكر كل من اشترك فيه.

وأضاف الوزير أن القرار النهائي في مصر للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء، ونلتزم بالخريطة الزمنية ونتمنى أن يسير التيرم الثاني كالأول، معلقًا: "اتعلمنا كتير من الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي".

وأكد الوزير أن مصر مصنّفة من أعلى 5 دول تعاملت مع كورونا من حيث التعليم، واستفدنا من الأزمة بعمل منصات وبنية تكنولوجية ضخمة جدًا.

أشار إلى أن لدى الوزارة حلولا متنوعة للتعامل مع الأزمة، لافتًا إلى أن امتحانات رابعة ابتدائي سارت بشكل أكثر من ممتاز ، وأولياء الأمور اطمأنوا جيدًا بعد رؤيتهم الامتحانات، لأنهم كانوا يفكروا بالشكل القديم، وتعليقات الأطفال تكشف أننا حققنا شيء عظيم جدًا.

وأوضح أننا نحاول منذ 3 سنوات نشرح أننا نتعلم لأشياء كثيرة والمناهج هدفها تعليم مهارات والمعرفة والعمل، لكن الفكر القديم كنا نتعلم للامتحان، رغم أنه ليس المقياس الوحيد.

ونوه إلى أن تصدير الخوف من الامتحان يعود على البعض بمكاسب مادية، وأعتقد أننا سنستمتع أكثر بالتيرم الثاني، وولي أمر أرسل لي رسالة أن الامتحانات أثبتت أن مناهج رابعة ابتدائي رائعة.

مجلس الوزراء التعليم الفنى وزير التربية والتعليم العليا اللغة العربية الصف الثاني الثانوي وزارة التربية اللغة الإنجليزية

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