الأحد 23 يناير 2022
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فن

ياسمين رئيس: «قمر 14» كشف لنا قسوة حكمنا على الناس

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تعود النجمة ياسمين رئيس، للمنافسة في دور العرض السينمائية بفيلم "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية "أمينة" التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.

وقالت النجمة ياسمين رئيس، في تصريحات صحفية: "فيلم قمر 14 يكشف للجمهور مدى قسوة حكمنا على الناس من الظاهر فقط، دون أن نعلم عن معاناتهم وحياتهم شيئًا"، وتابعت: "ما أعجبني في الفيلم أنه يتناول مواضيع حقيقية نواجهها في الحياة، وأنا أحب أن أقدم الشخصيات الحقيقية، دون أن أقيّم تصرفاتها ودوافعها".

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبواليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

من ناحية أخرى، قررت ياسمين رئيس الانطلاق في أول بطولة مسرحية لها من خلال مسرحية "أحفاد ريّا وسكينة"، والذي تتعاون فيها مع النجمة دينا الشربيني، المسرحية، من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين من خلال المسرحية شخصية "بوسي شوكت لاظلو" التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

وبعد إطلاق "قمر 14" في دور العرض السينمائية، تنتظر ياسمين رئيس إطلاق "جارة القمر" الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.

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