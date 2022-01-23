«القدس تتكلم» تلقى رواجًا لافتًا عبر منصات الموسيقى (فيديو)

حققت أغنية "القدس تتكلم" للفنان هاني متواسي، انتشارًا ملحوظًا بالنسبة لأغنية وطنية في ظل زخم الإصدارات الفنية على المنصات الموسيقية والإعلامية.

وتحدث متواسي، عن هذا العمل في مقابلة له عبر إحدى القنوات الفضائية، معبرًا عن فخره بهذا الإنجاز الفني والذي استغرق منه عامًا كاملًا من كتابة وتلحين وتوزيع موسيقي، وعن تعاونه مع المبدع سيف الكسواني، في تصميم وإخراج الفيديو.

وأضاف ضمن حواره أن لا شيء أقوى وأجمل من أن يقف الإنسان مدافعًا عما يؤمن به وأن يقول كلمة الحق، وبتكاتفنا نستطيع تحرير العالم من العنف والفساد.

وحقق هاني مجموعةً من الإنجازات المميزة خلال مسيرته المهنية، حيث حصدت أعماله أكثر من 50 مليون مشاهدة وحظيت بإعجاب الجمهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى إحياء العديد من العروض الحية والبرامج التلفزيونية الناجحة بما في ذلك تعاونه مع المنتج العالمي الحائز على جائزة جرامي كوينسي جونز، وقدّم عروضًا مختلفة في عدد من الدول حضرها ما يزيد على 100 ألف شخص حول العالم، وشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب التلفزيوني "نجم الأردن".

كما اشتهر هاني بالتنويع بين الأنواع والألوان والأنماط الموسيقية، واتخذت موسيقاه الحديثة طابعًا اجتماعيًا وسياسيًا، وتناولت موضوعات الهوية والقمع والثورة الفكرية بطريقة مستوحاة من الإندي روك والألحان العربية التقليدية.

وحظيت الأغنية التي تحمل اسم "العزابي" وهي الأولى ضمن سلسلة من الأغاني بما يقرب من سبعة ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب وحدها منذ إطلاقها في عام 2017.

