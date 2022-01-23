الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

السجن 3 سنوات لـ 6 متهمين وسنة لحدث في «أحداث الظاهر»

حبس
حبس

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية أحداث "عنف الظاهر"، حيث قضت بالسجن 3 سنوات لـ 6 متهمين والحبس سنة لحدث.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان المستشار حسن فريد قد أصدر من قبل في ديسمبر 2016، حكما بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما آخرين، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

إعادة محاكمة المشدد 10 سنوات عنف الظاهر محكمة الجنايات المستشار حسن فريد احداث عنف الظاهر

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