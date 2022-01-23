الجمعة.. إطلاق الدورة الأولى من مؤتمر «مواجهة جرائم الإخوان» بمعرض الكتاب

يقام الجمعة المقبل، على هامش النسخة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدورة الأولى من مؤتمر "مواجهة جرائم الإخوان.. دراسات وتوثيق"، تحت شعار "انتصار الهوية"، والذي يأتي بمبادرة من دار سما للنشر والتوزيع، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويعقد المؤتمر بقاعة النشاط المهني بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك من الساعة 1:30 ظهرا حتى 9 مساء.

ويستهدف هذا المؤتمر البحثي المكثف توثيق مختلف عناصر الخطاب الفكري والمعرفي للجماعة الإرهابية المبثوث في كتابتها المباشرة، أو المندس في كتابات غير مباشرة تلجأ إليها الجماعة في فترات الكمون والتربص، كما يستهدف مناقشة وحصر وتوثيق ما كُتب عنها تحليلا ودراسة لخطابها، والوقوف على ميكانيزمات عملها في مختلف الجبهات والمحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والدينية.

يُمكن المؤتمر الدارسين والمهتمين بالشأن السياسي والتاريخي من التعرف على حقيقة الجماعة الإرهابية وطرق عملها استعدادا لمجابهتها فكريا وعمليا ومطاردة الإرهاب الذي تُمثله في كل محفل، وذلك مواكبة لمواجهة الدولة المصرية للإرهاب من خلال أجهزة الشرطة المصرية ورجال القوات المسلحة البواسل.

يُشارك في المؤتمر العديد من رموز الفكر والسياسة والثقافة المصرية، ويتضمن برنامج الافتتاح الذي ينعقد بالقاعة الرئيسية في الواحدة والنصف وحتى الثالثة مساءً، كلمة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، والذي ينوب عنه الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وكلمة للدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكلمة دكتور نيفين موسى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وكلمة الناشر محمد عبد المنعم مدير دار سما للنشر والتوزيع وصاحب فكرة المؤتمر والشريك المنفذ، وكلمة للكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور، وكلمة النائب والإعلامي مصطفى بكري وكلمة للواء الدكتور محسن الفحام، أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية الشرطة.

كما يتضمن المؤتمر ثلاث ورش عمل وحلقات نقاشية، بقاعة النشاط المهني، أولها ورشة "مؤلفات الجماعة الإرهابية.. المؤامرة- المواجهة" والتي يُشارك بها الدكتورة صفية النجار والدكتور محمد شوشة ومحمد طعيمة وهشام النجار وعماد عبد الحافظ وسامح فايز وذلك من الساعة 3:30 إلى 5 مساءً.

تتناول الورشة الثانية محورين وهما "الجماعة الإرهابية في الإعلام والفنون"، و"الجماعة الإرهابية بين التعليم والشباب"، والمتحدثون د. بسنت حمزة، د. شريف منجود، محمد السباعي، محمود الضبع، أحمد غزالي، هاني لبيب، وذلك من 5:30. إلى 7 مساء.

تضمن الورشة الثالثة محوري "الجماعة الإرهابية والاقتصاد"، و"الجماعة الإرهابية في الخطاب الديني"، ويشارك في المناقشة د. نوح العيسوي، د. كريم الصياد، د. عبد القادر شهيب، د. أيمن أبو عمر، د. هاني التمام، د. هشام عبد العزيز، وذلك من 7:30 مساء إلى 9 مساء.