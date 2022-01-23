الأحد 23 يناير 2022
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محافظات

«مبادئ قراءة وكتابة طريقة برايل».. دورة تدريبية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظم مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج دورة تدريبية بعنوان "مبادئ قراءة وكتابة طريقة برايل"،  لطلاب المستوى الثالث ببرنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، والتي استمرت لمدة ٣ أيام، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم. 

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن الهدف من التدريب هو تأهيل طلاب برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب لمعرفة الطرق التى يعتمد عليها مكفوفى البصر في عملية  التعليم والتعلم، والعمل على إعداد كوادر مؤهلة لتعليم المكفوفين وطلاب برنامج الفئات الخاصة للقراءة والكتابة بطريقة برايل، وإطلاع المتدربين على أهم الأدوات المستخدمة في تلك الكتابة.

وأوضح عبدالخالق أن الجامعة تعمل على إمداد  المتدربين بصفه مستمره  بأهم المعلومات حول الوسائل الإلكترونية  المستخدمة في عرض النصوص،  ومنها  الأسطر الإلكترونية وشاشات العرض وغيرها من أدوات أخرى، مشيرا  إلى أن البرنامج التدريبى تضمن  تقديم أهم التوجيهات التى يحتاجها معلم طريقة برايل لإتمام عمله، إلى جانب أهم  الإرشادات لتسهيل العملية  التعليمية.

وأضاف  الدكتور عماد الصوينع مدير المركز  أنه شارك بالتدريب  ١٩ طالب وطالبه من الفئات الخاصه بكلية الآداب، موضحاً أن التدريب شمل محاضرات  نظريه وعمليه و منها  الأدوات المستخدمه للكتابه بطريقه برايل، والوسائل الإلكترونيه الحديثه لعرض النصوص وتقديم نصائح تربويه للتعامل مع المكفوفين، وأيضاً كتابة الحروف العربية وكتابتها بطريقة برايل.

وأكد الدكتور خالد أحمد محمد مدرب بطريقة برايل بالمركز  والمحاضر بالتدريب ، أن التدريب إحتوى على عدد من محاور أخرى  منها  التدريب على  كتابة الحروف باللغه  الإنجليزية، 
وكتابة الأرقام وقرائتها بطريقة برايل، وكتابة بعض الرموز الحسابية والإلمام بها فى كافة الجوانب.

فيما يعلن مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج، عن تنظيم دورات تدريبة  للأطفال فى الفئة العمرية ما بين ٦ وحتي ١٥ عاما، وذلك فى إجازة منتصف العام، بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم.

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