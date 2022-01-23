تأجيل محاكمة موظفين ببنك استولوا على 25 مليون جنيه بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة كل من مديرة مصرف بأحد البنوك، ومدير عمليات بالبنك، ومدير مبيعات بالبنك، وصاحب مكتب مقاولات، الي جلسة 22 مارس المقبل للمرافعة، وذلك بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال العملاء بالبنك محل عملهم.

ترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 9869 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر أموال عامة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء على خمسة وعشرون مليون وستمائة وواحد وخمسون ألف ومائة وخمسون جنية، وكذلك خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي من حسابات العملاء بأحد البنوك.

توصلت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من "ن.م.ي" مديرة مصرف بأحد البنوك و"م.إ.م" مدير عمليات بالبنك و"م.ع.م" مدير مبيعات بالبنك و" ف.م.ع" صاحب مكتب مقاولات المتهمين الأولى والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموم بأحد البنوك، استولوا بغير حق على مبلغ مالي (25,651,150) جنية مصريا وكذلك مبلغ (25,800) دولا أمريكي من حسابات 10 عملاء من البنك، والذي يخضع لإشراف البنك المركزي، بأن قام المتهمين بالتزوير في المحررات الرسمية واشترك المتهم الرابع "ف.م.ع" صاحب مكتب مقاولات بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين بالتحصل على تلك الأموال من المتهمين واستثمارها في مجال العقارات.

وبعرض القضية على النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.