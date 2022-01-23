نائب الإسكندرية: خدمة «السوبر جيت» متدنية رغم أنها أغلى من الميكروباص

عبر النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن تخوفه بأن يكون القرض الموجه لشركة السوبر جيت لتنفيذ مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية يمثل زيادة لأعباء وديون لا معنى لها، خصوصا أن الشركة فى 2020 تكبدت خسائر وصلت لنحو 11 مليون جنيه.

جاء ذلك فى حديثه على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مؤكدا موافقته على مشروع قانون الإذن لوزير المالية لضمان شركة السوبر جيت لتنفيذ مشروع النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية.

وقال عصام، إنه كمواطن سكندري، يجد أن أبناء المحافظة هم الأكثر استخداما للسوبر جيت من أي محافظة أخرى، مؤكدا على أنه من الوارد أن يكون هناك أتوبيس واحد طوال اليوم يذهب لمطروح، وأتوبيس أو اثنين للصعيد، لكن كل ساعة هناك أتوبيس يتوجه من الإسكندرية للقاهرة وآخر للعكس.

وواصل حديثه: "للأسف الشديد كمواطن سكندري، وعلى مدار السنوات الماضية رأيت مدى تدهور الخدمة في السوبر جيت، الخدمة فيه أصبحت من سيء إلى أسوأ، أعطال كثيرة، كراسي غير آدمية والكثير منها لا يليق بالمواطن، رغم أن الخدمة المتدنية ليست رخيصة وأغلى من الميكروباص".

وتابع: "أسجل تحفظي على شكل وأداء السوبر جيت وأطالب بتحسين الخدمة، والمسئولين عن الشركة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة قالوا إن 2020 السنة الوحيدة اللي حصل فيها خسائر، وفى نفس الوقت أخشى أن يكون اعتراضي على القرض لا يصب فى مصلحة المواطن، وأن الرفض قد يعطل خط مهم جدا لمد الخدمة الهامة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتفعيل مشروع النقل الداخلى بها".