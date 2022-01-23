بعد تشديد الرقابة عليه.. هل تنهار قلعة ترامب المالية وترسله للسجن؟

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن قلعة استثمارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدأت تنهار بعد تشديد الشبكة القانونية على تعاملاته التجارية والمالية بل أنه مهدد بالسجن.

وتابعت أنه عندما أعلن ترامب في عام 2006 عن خططه لبناء مجمع للجولف على الكثبان الرملية القديمة على ساحل أبردينشاير في اسكتلندا، قال للصحفيين إن هذا هو الحب من النظرة الأولى، بمجرد أن رأيته لم يكن هناك شك في ذلك، سيكون أعظم ملعب جولف في العالم".

وتابعت أن ملعب ترامب انترناشيونال اسكتلندا أصبح هذا الأسبوع عنصرًا مركزيًا في قضية تبدو مهيأة لتخريب على حياته بعد الرئاسة، ويمكن أن تضعه خلف القضبان.

وأشارت إلى بعد 15 عامًا حقق العقار المعجزات لمالكه وفقا لمعايير النجاح بالنسبة لترامب، حيث اشترى 2000 فدان عام 2006 مقابل 12.6 مليون دولار، في غضون خمس سنوات قصيرة، تم تقييمها من قبل منظمة ترامب في بياناتها المالية بمبلغ 161 مليون دولار، بزيادة قدرها 13 ضعفًا تقريبًا، وبحلول عام 2014 ، تم تحديد الحيازة الاسكتلندية التي عصفت بها الرياح بـ 436 مليون دولار.

وتابعت أن هذه الزيادة لفتت انتباه ليتيتيا جيمس، المدعية العامة التقدمية لولاية نيويورك والمعروفة بسعيها الدؤوب لاستقطاب الأغنياء والأقوياء، فكيف ارتفعت قيمة العقار الاسكتلندي بشكل نيزكي هو أحد الأمور التي تكتشفها في تحقيقها المستمر في الشئون المالية لمؤسسة ترامب.

وقالت ليتيتيا جيمس: “لقد اكتشفنا دليلًا مهمًا يشير إلى أن دونالد جي ترامب ومنظمة ترامب قيموا أصولًا متعددة بشكل خاطئ واحتيالي وحروفنا هذه القيم للمؤسسات المالية من أجل المنفعة الاقتصادية”.

وأوضحت الصحيفة أنه في ملف جديد صدر هذا الأسبوع مصمم للضغط على ترامب واثنين من ابناءه - إيفانكا ودونالد جونيور - لمواجهة الاستجواب، كشفت جيمس كيف جاءت مثل هذه التقييمات الكبيرة اللافتة للنظر.

واكتشف المحققون أن تقديرات عام 2011 للممتلكات الاسكتلندية تضمنت ما يقدر بنحو 75 ألف جنيه إسترليني (120 ألف دولار بأسعار الصرف لعام 2011) للأراضي غير المطورة في الموقع، وعند التحقيق بشكل أعمق، وجدوا أن الرقم قد تم إصداره لمقال في مجلة فوربس.

وقالت جيمس: "يبدو بالتالي أن تقييم ترامب المستخدم في البيان المالي قد تم إعداده لأغراض تقديم المعلومات لمجلة فوربس في عرض أسعار".

وأكدت الصحيفة أن وثيقة جيمس القانونية مليئة بالعديد من القرائن المثيرة، حيث استندت قيمة عام 2014 لنادي الجولف الاسكتلندي جزئيًا إلى سعر البيع المتوقع لـ 2500 منزل على الأرض، على الرغم من عدم وجود أي من المنازل بالفعل وكان لدى الشركة إذن تخطيط بنصف هذا العدد فقط.