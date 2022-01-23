الهند: ارتفاع قياسي بإصابات كورونا في البلاد

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الرابع على التوالي على الرغم من أن عدد الحالات خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الحكومة الهندية، أن وزارة الصحة الهندية أعلنت عن تسجيل 333533 إصابة جديدة بـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية مع وفاة 525 ، وفقًا للأرقام الصادرة عن الحكومة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب COVID-19 يبلغ الآن 489409.

وقالت الحكومة في البيان إن معدل الشفاء للمصابين يبلغ حاليا 93.18٪.

ومنذ بداية هذا العام ، تخضع أجزاء مختلفة من البلاد لدرجات متفاوتة من القيود لاحتواء العدوى التي يسببها متغير Omicron شديد الانتقال.

وفرضت العاصمة الهندية ، دلهي، حظر تجول في عطلة نهاية الأسبوع ، وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن تخفف دلهي بعض القيود، قررت الحكومة المحلية يوم الجمعة مواصلة حظر التجول.

قالت الحكومة الفيدرالية إنها اختبرت 1.87 مليون شخص في الـ 24 ساعة الماضية وأنها تخطط لمواصلة توسيع اختباراتها في جميع أنحاء البلاد.

وكانت قد سجلت السلطات الصحية في الهند، امس السبت، 337 ألفا و704 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية الوباء إلى 38 مليونا و903 آلاف و731 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم السبت، بارتفاع إجمالي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 488 ألفا و884 شخصا؛ بعد وفاة 488 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أن 242 ألفا و676 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 36 مليونا و301 ألف و482 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونين و113 ألفا و365 حالة.