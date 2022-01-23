رفع 650 طن مخلفات وتركيب 120 كشاف إنارة بالمنيا

أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في إطار المتابعة المستمرة لأعمال ومجهودات الوحدات المحلية بالقري كشفت المتابعات أنه تم رفع 650 طن مخلفات وصيانة وتركيب 50 لمبة ليد و70 كشاف ليد وشد 800 متر اسلاك كهربائية بقرية طوخ الخيل

وأوضح رئيس مركز ومدينه المنيا أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل قامت برفع 650 ؛طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية والقرى التابعة لها خلال شهر من تاريخه ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم شد 800 متر اسلاك كهربائية وصيانة وتركيب 50 لمبة ليد وتركيب 70 كشاف كهربائي بالقرية والقرى التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل كما تم تركيب 9 خليه وتركيب ترس و3 مفتاح كهربائي.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلي أنه تم عمل 25 محضر وإنذار إجراءات إدارية قامت بها الوحدة لرفع كفاءة منظومة العمل وتم الموافقة على عدد 8 مرفق توصيل مرافق عامه كهرباء بدائرة الوحدة المحلية بالقرية والموافقة على عدد 19 مرفق توصيل عامه مياه بدائرة الوحدة المحلية وتم تحرير 36 محضر مخالفة اعمال و5 محاضر أشغال طريق لتسير حركة سير المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الجهود والأعمال جاءت في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا باستمرار متابعة أعمال النظافة والصيانة لتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطن وانشاء بيئة صحيه خاليه من الأمراض والأوبئة.

وقال عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أنه تم اليوم إزالة حالة تعدي وذلك ضمن مواصلة أعمال الموجة 19 حيث تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 80 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بحضور جهة الولاية الزراعة والمتغيرات المكانية.