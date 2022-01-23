افتتاح 150 مقرًا للأحوال المدنية وتحديث الأقسام الشرطية

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تطوير منظومة العمل الأمنى لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتحديث الأقسام الشرطية ومكاتب استخراج الوثائق خلال فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.

وتم إنشاء مجمع الخدمات الأمني فى التجمع الخامس، والذي يضم العديد من المنشآت الشرطية لخدمة المواطنين، وتطوير 150 مقرًا للأحوال المدنية و15 مقرًا لتصاريح العمل.

وطورت الوزارة خدمات الأحوال المدنية من بينها خدمات السجل المدني الذكي بمجرد التحقق من المواصفات الشخص، ومكاتب نموذجية داخل المولات التجارية والترجمة الـ 17 لغة أجنبية بالإضافة إلى تدشين مكاتب سجل مدنى متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية بمختلف المحافظات، كما حرصت على استحداث مقار تصاريح العمل يعمل بنظام جديد من خلال الموقع الإلكتروني واستخراج الوثائق.

وفى سياق العمل المروري تم تطوير منظومة المرور والرصد الإلكتروني، وإنشاء مركز لتشفير الملصق الإلكتروني والدفع بسيارات حديثة مزودة بأحدث الإمكانيات، وإنشاء مركز الجيزة وبورسعيد للفحص الفنى الآلى فى إطار خطة التحديث، بالإضافة إلى افتتاح وحدات المرور الإلكترونية داخل المولات التجارية دون الحاجة لتواجد فى وحدات الترخيص التابع لها.

ورفعت وزارة الداخلية كفاءة الأقسام الشرطية بطابع عصري، بإجمالى 250 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال عام 2021.