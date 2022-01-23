الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 شرطيين في حادث سير ببني سويف.. وقرار من النيابة

حادث مروري
حادث مروري

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لأربعة مصابين من رجال الشرطة، في تعرضهم لحادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة لوري بطريق بني سويف.

كان 4 شرطيين قد أصيبوا ما بين مجندين وأمناء شرطة، بالإضافة إلى آخر، في حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة لوري شرطة على جانبه، بطريق بني سويف الفيوم، قبل مدخل محور عدلي منصور.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً بوقوع حادث مروري لسيارة لوري شرطة يستقلها عدد من المجندين.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربعة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي وهم: عبدالرحمن بدوي طه، 22 سنة، مقيم اسوان، مجند شرطة، مصاب جروح وكدمات، ناصر فاروق طه،47 سنة، أمين شرطة، مصاب كدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وجمال رجب محمد، 20 سنة، مجند، مصاب كدمات واشتباه ما بعد الإرتجاج، ومحمد رجب حسن جندي، 21سنة، مصاب جروح وكدمات، ومحمد كشري، 23 سنة، مقيم المنيا ومصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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