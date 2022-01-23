ضبط مسجل خطر يروج مخدر الشابو وأسلحة نارية بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من القبض على المتهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد مخدرة في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته «بندقيتين خرطوش، فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية لمخدر الشابو، مبلغ مالى، هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.