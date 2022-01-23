أرملة أحمد جابر نصار: فخورة كونى «زوجة الشهيد»

قالت أرملة الشهيد أحمد جابر نصار إنها فخورة بكونها "زوجة الشهيد"، معربة عن فخرها بتكريمها فى الاحتفالية الـ70 لعيد الشرطة المصرية.

وأضافت، في تصريحات على هامش الاحتفال، أن الشهيد البطل كان يتبع قوات الأمن المركزي، واستشهد في السادس من شهر 10 لعام 2021، متابعة: "كان أخا وكل حاجة لي في الدنيا.. كان خلوقًا، ربنا اصطفاه عنده".

واستطردت: "بقول زوجة الشهيد لأنه لسه حي وروحه معايا وهيخليه معايا طول حياتي، كان بيحبب ابنه (علي) في الشرطة، كان بيضحي بنفسه كل يوم".

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة لحضور احتفالية عيد الشرطة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري.