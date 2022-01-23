الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 6718 مخالفة مرورية متنوعة بينها 1687 تجاوز سرعة 

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها  - خلال 24 ساعة - عن ضبط 6718 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1687 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 161 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 مخالفات الدراجات النارية، 23 مخالفة موقف عشوائي، 41 مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإدارة العامة للمرور تحقيق الانضباط الحملات المرورية لوائح المرور المخالفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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