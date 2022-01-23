الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي و«الداخلية» بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

محافظ قنا
محافظ قنا

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة والذكرى الـ 12 لثورة 25 يناير، متمنيًا دوام التوفيق والسداد لمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم أصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة أعياد الشرطة، وبمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم الله لمصر زعيما لها وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية وأن يحفظ مصر بكم". 

كما أرسل محافظ قنا، برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، أكد خلالها تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة المخلصين في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته.

ودعا الداودي، جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

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