الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بإصابة سائق بطلق نارى فى مشاجرة بطوخ

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهمين بإطلاق الرصاص على سائق وإصابته، بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، والاستعلام عن حالة السائق المصاب لاستجوابه عن تفاصيل الواقعة، والتحفظ على السلاح الناري المستخدم بالواقعة، وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه. 

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بإصابة شخص بطلق ناري بالفخذ اليسرى، وتسبب ذلك بفتحتي دخول وخروج، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول م م م، 35 سنة، سائق، وطرف ثان ك ع م، 46 سنة، مزارع، م ع ا، 59 سنة، مزارع، تطورت بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية؛ تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني بسلاح ناري - طبنجة، وأحدثوا إصابة الأول.

بعد تقنين الإجراءات؛ تم استهداف المتهمين وضبطهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة بسلاح ناري - طبنجة؛ كانت بحوزتهما، وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم بالواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

المباحث الجنائية خلافات الجيرة سلاح نارى مركز شرطة طوخ مدير أمن القليوبية

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