التحقيق فى واقعة مصرع طالبة فى العقد الثانى من عمرها بسوهاج

تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق في واقعة مصرع طالبة في العقد الثاني من عمرها، إثر سقوطها من الطابق الثالث، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوصول "جهاد. ا. ص. ا"، 15 عامًا، طالبة، وتقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام، جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

بالانتقال والفحص وسؤال والدها "أحمد ص ا ص"، 57 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه خلال تواجد ابنته المذكورة بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت أرضًا؛ ما أدى لوفاتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة، كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق المختصة بدائرة المركز لتتولى التحقيقات.