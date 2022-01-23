الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى واقعة مصرع طالبة فى العقد الثانى من عمرها بسوهاج

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق في واقعة مصرع طالبة في العقد الثاني من عمرها، إثر سقوطها من الطابق الثالث، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوصول "جهاد. ا. ص. ا"، 15 عامًا، طالبة، وتقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام، جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

بالانتقال والفحص وسؤال والدها "أحمد ص ا ص"، 57 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه خلال تواجد ابنته المذكورة بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت أرضًا؛ ما أدى لوفاتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة، كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق المختصة بدائرة المركز لتتولى التحقيقات.

مستشفى سوهاج مدير امن سوهاج مستشفى سوهاج العام مركز سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«الداخلية»: تفكيك 120 بؤرة إرهابية وانخفاض معدل الجريمة الجنائية خلال عام

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

أبطال وصناع «الاختيار 2» يستعرضون تجربة العمل باحتفالية عيد الشرطة

مصرع 4 وإصابة 18 بحادث تصادم مروّع فى الفيوم

ضبط لصين سرقا هاتف خالد الغندور.. سعره 32 ألف جنيه

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال

هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل