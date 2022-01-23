الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى السلام اليوم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة مُحاكمة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في مدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة. 

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعيد أ ـ طریق بلبیس، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لمواطن في العقد الخامس من العمر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى س.ف؛ يبلغ من العمر 44 سنة، ويعمل سمسار عقارات؛ یرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وعُثر برفقته على كافة المتعلقات.

وبسؤال شقيقه لم يتهم أحدًا، ولم يُشتبه في الحادث جنائيًا، وبتوقیع الكشف الطبي على جُثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة؛ ورد تقريره، بأن الوفاة نتيجة ھبوط حاد بالدورة الدموية، إثر تعاطي جُرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شُبھة جنائية بالوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن زوجة المتوفي أ. س، تبلغ من العمر 28 سنة ربة منزل، وراء ارتكاب الواقعة، لارتباطها بعلاقة مع شخص يدعى م. ع، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطھا.

وبمواجهتها بالتحريات وتضییق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع عشيقها، ويعمل جزارًا، ويبلغ من العمر 27 سنة رفقة صديقه.

متهمة بقتل زوجها محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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