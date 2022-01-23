شكرى يلتقى رئيس مجلس الدولة فى سلطنة عمان

استقبل ‏الشيخ عبدالملك الخليلي، رئيس مجلس الدولة العماني، منذ قليل، وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارة الأخير الحالية إلى مسقط.

وتناول لقاء شكري والخليلي التأكيد على ما يجمع مصر وسلطنة عمان من أواصر وطيدة، وأهمية مواصلة تطوير مسار العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعزيز أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعيتين.

والتقى وزير الخارجية، صباح اليوم، رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعولي، استمرارًا للقاءاته التي يعقدها في سلطنة عمان.

وبحث وزير الخارجية مع المعولي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

ووصل وزير الخارجية، أمس السبت، إلى سلطنة عمان، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين مصر والسلطنة، كما في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك.