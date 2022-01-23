الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يلتقى رئيس مجلس الدولة فى سلطنة عمان

وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس مجلس الدولة العماني

استقبل ‏الشيخ عبدالملك الخليلي، رئيس مجلس الدولة العماني، منذ قليل، وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارة الأخير الحالية إلى مسقط.

وتناول لقاء شكري والخليلي التأكيد على ما يجمع مصر وسلطنة عمان من أواصر وطيدة، وأهمية مواصلة تطوير مسار العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعزيز أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعيتين.

والتقى وزير الخارجية، صباح اليوم، رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعولي، استمرارًا للقاءاته التي يعقدها في سلطنة عمان.

وبحث وزير الخارجية مع المعولي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

ووصل وزير الخارجية، أمس السبت، إلى سلطنة عمان، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين مصر والسلطنة، كما في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك.

عمان مصر وزير الخارجية رئيس مجلس الدولة سامح شكري الخليلي

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وائل لطفي

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