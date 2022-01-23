برلماني مهنئًا الشرطة في عيدهم: ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني

قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب خالص التهاني القلبية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع القيادات وصقور وأبطال وأفراد وجنود الشرطة؛ بمناسبة عيد الشرطة الـ70، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير ويحتفل الشعب المصري بهذه المناسبة التاريخية المهمة التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، ويواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم.

وأشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، بجهود أبطال وبواسل الشرطة المصرية والنجاحات الكبيرة التي حققوها فى مواجهة جميع أنواع الجرائم بصفة عامة، والإرهاب والإرهابيين بصفة خاصة، مؤكداً أن تاريخهم حافل بالبطولات والعطاءات، مشيدًا بالدور البارز الذي يقومون به في سبيل حماية الجبهة الداخلية للوطن والحفاظ على تماسكها.

وثمن النائب أحمد أبو زيد، التضحيات العظيمة التي يقوم بها رجال ونساء هيئة الشرطة المصرية البواسل وتقديم أرواحهم ودمائهم فداءً للوطن ولرفعته، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.