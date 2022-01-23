بحث الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروعات الأمن الغذائي والزراعة يتصدر عناوين الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد، بعدد من الموضوعات على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا»، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقًا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي.

من جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان "أحدث النظم والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي .. السيسي: سرعة تنفيذ مجمع «قها وإدفينا».. وزيادة زراعات الزيتون.. وتعظيم المخزون السمكي" - إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا»، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية، وكذلك التصدير، أخذا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات التي تضم سلسلة مصانع غذائية، من ضمنها مجمع صناعات «سايلو فودز».

وأضافت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

كما شهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر، بما فيها الإنتاج الكلي وحجم التصدير على مدى السنوات الماضية، فضلًا عن أهم الأصناف المزروعة في مصر، وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، وكذلك محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون، وزيادة صادراته.

ووجه الرئيس بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، للتوسع في المساحات المزروعة، إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق، لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي.

كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشكلات الزراعة التقليدية، وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمدة والبذور، وتسهيل استخدام نظم الرى الحديثة، لترشيد استخدام المياه، وتيسير تطبيقات الميكنة في الزراعة من أجل تقليل تكاليف الإنتاج، والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.

ووجه الرئيس بتوفير جميع المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل، خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديثة فى المساحات المزروعة بالشتل، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية، لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، المتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف.

أما صحيفة "الجمهورية" ، فقالت - تحت عنوان "السيسى يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الأمن الغذائي والزراعة " - إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.. حيث اطلع على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا» والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانًا، وبتكلفة استثمارية حوالي 5,5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.

فيما قالت صحيفة الأخبار - تحت عنوان "انطلاق خطة تحويل بطاقات المعاشات الزرقاء إلى كارت ميزة" - إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلنت عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة -البطاقة الزرقاء- إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً وذلك لقرب انتهاء صلاحيتها وضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، إلى أنه يمكن للقائم بالصرف "بالبطاقات الزرقاء" التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها يدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزة دون تحمل اية أعباء مالية وكذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جار وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

وأوضح أنه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية علي رقم الهاتف.

وقال عوض إنه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية، حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة إلى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى عشر محافظات والتي بدأت اعتبارًا من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر وتنتهي في مارس القادم وهي محافظات «السويس- الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح - الوادي الجديد - الأقصر - أسوان».

وعن المرحلة الثانية، أوضح عوض أنها بدأت من يناير ولمدة أربعة أشهر حتى نهاية إبريل وتشمل 8 محافظات وهي «كفر الشيخ - دمياط - المنوفية - القليوبية - الفيوم - بني سويف - المنيا - قنا».

أما القائمون بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية فلديهم فرصة لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزة مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتى نهاية مايو القادم، مؤكدًا أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "مدبولى يهنئ بذكرى «25 يناير»: مصر تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة".