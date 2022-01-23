وزير الخارجية يبحث سبل دفع العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس الشورى العماني

‏ التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعولي، استمرارا للقاءاته التي يعقدها في سلطنة عمان.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري بحث مع المعولي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

شكري يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني

ووصل وزير الخارجية، أمس السبت، إلى سلطنة عمان، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين مصر والسلطنة.

وكذلك، شارك وزير الخارجية، أمس، في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، وذلك في حضور رئيس وأعضاء مجلس الأعمال عن الجانبين، أبرزهم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالسلطنة قيس اليوسف.