الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يعبر عن قلقه حول الخطط الروسية الخاصة بكييف

البيت الأبيض
البيت الأبيض

عبر البيت الأبيض عن "قلقه" من التصريح غير المؤكد لوزارة الخارجية البريطانية التي قالت إن روسيا تخطط لتنصيب حكومة موالية لها في أوكرانيا.

ونقل مراسل صحيفة "Politico" عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إيميلي هورن، قولها: "يثير مثل هذه المخططات قلقا عميقا. للشعب الأوكراني الحق السيادي في تقرير مصيره بشكل مستقل ونؤيد شركائنا المنتخبين بشكل ديمقراطي في أوكرانيا".

اتهمت وزارة الخارجية البريطانية سابقا الاستخبارات الروسية بأنها يزعم أن تخطط لتنصيب "زعيم موالي لروسيا" في كييف وهو النائب السابق للبرلمان الأوكراني، يفغيني مورايف.

ولم تقدم الوزارة البريطانية أي أدلة على صحة تصريحاته.

وجاء في التصريح بعد ساعات من تحذير أصدرته وزارة الخارجية الروسية من احتمال وقوع استفزازات إعلامية وعسكرية من جانب الغرب وخاصة الولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية هذا التصريح بأنه هراء ودليل جديد على أن الدول الناتو برئاسة بريطانيا هي التي تسعى لتصعيد حدة التوتر حول أوكرانيا.

أما يفغيني مورايف الذي فرضت روسيا عقوباتها عليه في عام 2018، فقال إنه "تمت مصادرة أصول عائلته هناك"، والسؤال حول كيفية تناسب هذه المعلومات لدى الاستخبارات ووزارة الخارجية البريطانية - "هذا سؤال للسيد بن (والاس)".

وعلى صعيد آخر ، أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت  76807 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما يمثل استمرارًا لانخفاض عدد الإصابات في الآونة الأخيرة كما سجلت 297 وفاة إضافية في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية الإصابة.

وكانت بريطانيا قد سجلت 95787 إصابة أمس  و288 وفاة.

يذكر أن أحدث الأرقام أظهرت أن الغياب بين موظفي هيئة الخدمات الطبية NHS بسبب الإصابة بفيروس كورونا قد انخفض بنسبة 22٪ عن الأسبوع السابق، مع وجود مؤشرات على أن أزمة التوظيف في الخدمة الصحية قد تتراجع، على الرغم من أن قادة الصحة حذروا من أن الموظفين لا يزالون تحت ضغط شديد.

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، فقد كان هناك أكثر من 35 ألف حالة تغيب بسبب الإصابة بفيروس كورونا في متوسط الأسبوع المنتهي في 16 يناير، بانخفاض من حوالي 46 ألف إصابة في الأسبوع السابق.

روسي روسية البيت الأبيض بيض البري بريطاني الروس البريطاني الروسية التصريح تصريح كييف لبيت الأبيض روس الروسي الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

المونتيور تشيد بالكشف الاثري الأخير لأسرار المعبد الكبير

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 23-1-2022

بكين تبدأ اختبارا واسعا للحمض النووى فى فنجتاى للسيطرة على كورونا

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غربى الصين

النائب السابق فى البرلمان الأوكراني يعلق على مزاعم تنصيبه رئيسا موالا لروسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟