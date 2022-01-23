البيت الأبيض يعبر عن قلقه حول الخطط الروسية الخاصة بكييف

عبر البيت الأبيض عن "قلقه" من التصريح غير المؤكد لوزارة الخارجية البريطانية التي قالت إن روسيا تخطط لتنصيب حكومة موالية لها في أوكرانيا.

ونقل مراسل صحيفة "Politico" عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إيميلي هورن، قولها: "يثير مثل هذه المخططات قلقا عميقا. للشعب الأوكراني الحق السيادي في تقرير مصيره بشكل مستقل ونؤيد شركائنا المنتخبين بشكل ديمقراطي في أوكرانيا".

اتهمت وزارة الخارجية البريطانية سابقا الاستخبارات الروسية بأنها يزعم أن تخطط لتنصيب "زعيم موالي لروسيا" في كييف وهو النائب السابق للبرلمان الأوكراني، يفغيني مورايف.

ولم تقدم الوزارة البريطانية أي أدلة على صحة تصريحاته.

وجاء في التصريح بعد ساعات من تحذير أصدرته وزارة الخارجية الروسية من احتمال وقوع استفزازات إعلامية وعسكرية من جانب الغرب وخاصة الولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية هذا التصريح بأنه هراء ودليل جديد على أن الدول الناتو برئاسة بريطانيا هي التي تسعى لتصعيد حدة التوتر حول أوكرانيا.

أما يفغيني مورايف الذي فرضت روسيا عقوباتها عليه في عام 2018، فقال إنه "تمت مصادرة أصول عائلته هناك"، والسؤال حول كيفية تناسب هذه المعلومات لدى الاستخبارات ووزارة الخارجية البريطانية - "هذا سؤال للسيد بن (والاس)".

وعلى صعيد آخر ، أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 76807 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما يمثل استمرارًا لانخفاض عدد الإصابات في الآونة الأخيرة كما سجلت 297 وفاة إضافية في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية الإصابة.

وكانت بريطانيا قد سجلت 95787 إصابة أمس و288 وفاة.

يذكر أن أحدث الأرقام أظهرت أن الغياب بين موظفي هيئة الخدمات الطبية NHS بسبب الإصابة بفيروس كورونا قد انخفض بنسبة 22٪ عن الأسبوع السابق، مع وجود مؤشرات على أن أزمة التوظيف في الخدمة الصحية قد تتراجع، على الرغم من أن قادة الصحة حذروا من أن الموظفين لا يزالون تحت ضغط شديد.

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، فقد كان هناك أكثر من 35 ألف حالة تغيب بسبب الإصابة بفيروس كورونا في متوسط الأسبوع المنتهي في 16 يناير، بانخفاض من حوالي 46 ألف إصابة في الأسبوع السابق.