حرائق الغابات تشتعل على طول ساحل بيج سور فى الولايات المتحدة

قال مسؤولون إن حرائق الغابات، التي اندلعت على طول ساحل بيغ سور بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ظلت ليلة الجمعة نشطة طوال الليل وأدت إلى عمليات إجلاء في مقاطعة مونتيري.

وتسببت حرائق كولورادو في حرق 1500 فدان (حوالي 6 كم مربع) وتم احتواؤها بنسبة 5 في المائة، وفقا لما ذكرته إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا (كال فاير).

وذكر مسؤولون على تويتر أنه يمكن رؤية الحرائق من مقاطعة سانتا كروز. وقد استجابت وحدة سان ماتيو - سانتا كروز التابعة لإدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا للمساعدة في عمليات مكافحة الحرائق.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن المنطقة التي اشتعلت فيها الحرائق "ليس لها سجل حرائق يذكر أو ليس لها سجل حرائق"، مضيفة أن نشوب حرائق غابات في يناير، خاصة بعد شهرين من الشتاء الممطر، "أمر خيالي للغاية".

واندلعت الحرائق خلال أحوال جوية عاصفة جلبت معها رياحا قوية إلى منطقة الخليج، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة ((سان فرانسيسكو كرونيكل)).

وعلى صعيد آخر، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة0.8% مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس إلى 70.4 مليون إصابة حتى الساعة 0350 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



كما ارتفعت حالات الوفاة الإجمالية إلى 865 ألفا و214 وفاة.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات فوق متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.1% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 62ر7 مليون إصابة بزيادة 0.6% عن المدة نفسها من اليوم السابق.



وشهدت تكساس زيادة بنسبة 1 .2% في عدد الحالات ليرتفع الإجمالي إلى 85ر5 مليون شخص.



وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث لقي 227 شخصا حتفهم.