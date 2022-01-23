الدور التاريخي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أفريقيا بمكتبة الإسكندرية .. الليلة

في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، ينظم المركز في الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد، ثاني محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثاني عشر، بعنوان "الدور التاريخي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أفريقيا"، والتي يحاضر فيها الدكتور جوزيف رامز أستاذ الدراسات الإفريقية بمعهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس، وذلك عن طريق البث عن بُعد.

تلقي المحاضرة الضوء الدور التاريخي الكبير الذي قامت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في افريقيا، إذ تتميز الكنيسـة القبطيـة بأن سجلها ناصع البياض للعمل في إفريقيا، كما أنها كنيسة وطنية وهي تمتلك من الفكر الذي يتلاءم مع الفكر الإفريقي، لأنها تنتمي لنفس القارة، وهي تعمل على تعليم أبناء القـارة وإعدادهم دينيًا واجتماعيًا "مهنيًـا"، ومن ثم فإن عملها وجهدها يجد صدًا طيبًا لدى الدول الإفريقية وشعوبها.

كما تعرض المحاضرة خريطة الكنائس القبطية في إفريقيا، وتلقي الضوء على علاقات الكنيسة القبطية مع شمال إفريقيا والسودان، والكنيستين الإثيوبية والإريترية والجذور التاريخية لتلك العلاقات، ودورها في كينيا وتنزانيا وأوغندا، وعلاقتها بزائير "جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وعلاقة الكنيسة القبطية بالجنوب الأفريقي: خاصة بعد تشكيل الايبارشية القبطية الجديدة في جنوب أفريقيا في يونية 2019، وباقي دول الجنوب الإفريقي مثل زامبيا، زيمبابوي، ناميبيا، سوازيلاند، ودول غرب افريقيا مثل نيجيريا، غانا، الكاميرون، ساحل العاج، توجو.

تأتى هذه المحاضرة ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

ــ ورشة تعليم منتجات وتقنيات الجلد الطبيعي

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري الآثري التابع لها بالقاهرة، في الرابعة من بعد عصر اليوم، ورشة عمل تحت عنوان "تعليم منتجات وتقنيات الجلد الطبيعي". تركز الورشة على التعريف بفن صناعة الجلد الطبيعي، وأنواع الجلود المختلفة والأدوات المستخدمة، وتتضمن بالشرح والتوضيح كافة مراحل صناعة المنتجات الجلدية من خلال تصميم العديد من المنتجات مثل الشنط والمحافظ وغيرها، حيث سيتم إلقاء الضوء على تقنيات قص الجلد وصناعة الجيوب والتجميع والخياطة اليدوية والتقفيل النهائي للمنتجات مع تفسير المصطلحات المستخدمة مثل: تقنيات الجدل، تفريغ السنابك، حذف وإضافة، ضغط السنابك، الصباغة، التطعيم.

يقدم الورشة الدكتور ماجد حماد؛ وهو أستاذ بتربية فنية جامعة القاهرة، كما انه متخصص في أشغال الجلود وقدم العديد من الورش حول منتجات وتقنيات الجلد الطبيعي.

تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك توجيه الاهتمام نحو الاستفادة من البيئة المصرية التي تزخر بالخامات التي يُمكن استغلالها بشكل اقتصادي وتوظيفها في الكثير من المنتجات الجلدية.

ــ حفل فرقة الغوري للموسيقي والتراث ببيت السناري

في سياق متصل، يستقبل بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في السادسة مساء اليوم أيضا، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حيث تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، من بينها: "موسيقى عزيزة" محمد عبد الوهاب، "حيرت قلبي معاك" أم كلثوم، "ساكن في حي السيدة" محمد عبد المطلب، "على بياعين العنب" الثلاثي المرح، "جابلك ايه ياصبية" عايدة الشاعر.

يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والايقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر أن فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث تأسست سنة 1971، بهدف الاهتمام بالموسيقى العربية وتراثها الغني والمنوع، وكذلك الاهتمام بها ثقافيًا وتربويًا واجتماعيًا، والتأكيد على اعتبارها جزءا من الثقافة، هذا بالإضافة إلى التعريف بدور الموسيقى العربية وانجازاتها.

