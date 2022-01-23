انطلاق 8 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالمحافظات.. اليوم

تستأنف وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إطلاق 8 قوافل طبية، بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم إطلاق القوافل؛ وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وميت الحوفيين مركز بنها محافظة القليوبية، وكفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية، والمجد 55 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، وأولاد خلف مركز دار السلام محافظة سوهاج، وبغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والصفراية مركز أبشواي محافظة الفيوم، وبني رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية فى: "الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة".

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ102 ألف و749 مواطنًا من خلال 74 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى إجراء 15 ألفًا و88 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 21 ألفًا و522 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 1312 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

ولفت "عبدالغفار"، إلى حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.