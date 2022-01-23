مقتدى الصدر يدعو الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش العراقى

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر "الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش، الذي يقع على عاتقه حماية العراق والشعب، وأن لا يقصر في مواجهة العدو الإرهابي".



وقال الصدر - إن "البعض يصدر شائعات بشأن خطورة العدو الإرهابي، وتضخيم الأمر وبث الرعب والطائفية بين أوساط الشعب العراقي".



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الصدر القول إن مثل هذه الشائعات لا يجب أن تهتز لها عزيمة الشعب العراقي، وأن ما وصفه "سرايا السلام"، على استعداد للتعاون مع القوات الأمنية لردع أي خطر محتمل.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس العراق برهم صالح ووزير العدل اللبناني هنري خوري، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن الرئيس العراقي استقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام في العاصمة بغداد، وأكد اللقاء أهمية العلاقات العراقية اللبنانية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون والتنسيق في المجالين القضائي والقانوني، ودعم كلّ ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين.

وثمن وزير العدل اللبناني موقف العراق الداعم للشعب اللبناني، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات، مؤكداً التزام لبنان بأمن واستقرار العراق وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد السفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب، الخميس، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق ولبنان.



وقال الحبحاب، في تصريح خاص لقناة «السومرية» نيوز الإخبارية العراقية إن "افتتاح معرض صنع في لبنان بالعاصمة بغداد هو مناسبة جيدة لتعزيز العلاقات القائمة بين العراق ولبنان في المجال الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثماني ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين"، مبينًا "نحن متفائلون اليوم ونعتبر هذه الخطوة من خطوات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"