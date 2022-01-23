المونتيور تشيد بالكشف الاثري الأخير لأسرار المعبد الكبير

أشاد موقع المونتيور الأمريكي بالأكتشاف الأثري الأخير في أكبر معبد جنائزي في مصر القديمة “معبد أمنحتب الثالث” وتابع: لقد كشفت الاكتشافات الأثرية الجديدة عن أسرار في المعبد الكبير.

وكشفت بعثة أثرية مصرية ألمانية النقاب عن اكتشافًا أثريًا جديدًا في 15 يناير في المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث - أو كما أطلق عليه المصريون القدماء ، "معبد ملايين السنين" - في البر الغربي للأقصر.

واكتشفت البعثة كتلتي ضخمة من الحجر الجيري للملك أمنحتب الثالث على شكل أبي الهول ، بالإضافة إلى بقايا أعمدة وجدران مزينة بمناظر احتفالية وطقوسية.

وفي حديث لـ "المونيتور" ، قال رئيس البعثة حوريغ سوروزيان : إن الاكتشاف يكشف عن شكل أكبر معبد جنائزي في البر الغربي. وقال: "كان هذا المعبد يضم عددًا كبيرًا من التماثيل والنماذج وزخارف الجدران ، قبل أن يضربه زلزال مدمر عام 1200 قبل الميلاد".

ومن جانبه كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في تصريحات صحفية ، عن العثور على تمثالين ضخمين من الحجر الجيري للملك أمنحتب الثالث يرتدي غطاء الرأس المقلم واللحية الملكية وياقة عريضة حول الرقبة .

وأشار إلى أنه تم العثور على قطع من الصناديق المنقوشة لأبي الهول ، ويحمل أحدها اسم الملك أمنحتب الثالث ، وهو ما يعني "حبيب آمون رع".

وأضاف وزيري: أن البعثة كشفت أيضًا عن ثلاثة أجزاء سفلية من تماثيل جرانوديوريت للإلهة سخمت في واجهة الفناء البريستيلي وفي قاعة الأعمدة بالمعبد، وأشار إلى أنه سيتم عرض القطع المكتشفة حديثًا في أماكنها الأصلية في المعبد جنبًا إلى جنب مع القطع الأخرى التي تم العثور عليها في وقت سابق في الموقع.

وأشار كذلك إلى أن القواعد التي تم العثور عليها ذات يوم من الأعمدة المدعومة في النصف الجنوبي من قاعة هوبستيل بالمعبد ، مما يشير إلى أن القاعة كانت أكبر من ذلك بكثير.

وجاء الاكتشاف الجديد من قبل البعثة المصرية الألمانية كجزء من مشروع الحفاظ على معبد أمنحتب الثالث وتمثالا ممنون ، الذي تم إطلاقه في عام 1998 تحت إشراف وزارة الآثار المصرية ومعهد الآثار الألماني و كشفت البعثة في السابق عن العديد من القطع الأثرية الضخمة بما في ذلك تماثيل للإلهة سخمت وتمثال ضخم جديد للملك أمنحتب الثالث وزوجته الملكة تي.

وأوضح عبد الرحيم ريحان ، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار ، لـ "المونيتور" مهرجان حب "هذا هو أحد أهم الأعياد للمصريين القدماء التي تحتفل بنهاية العام الثلاثين من صعود الملك إلى العرش و تُظهر صور هذا المهرجان الملك جالسًا على عرشه بكامل قوته ، مع الحشود من حوله سعيدة ومتحمسة ، في انتظار خطابه الذي يعدهم بحكم آخر مدته 30 عامًا مليئًا بالرخاء والرفاهية. في هذه المناسبة ، يقدم الملك أيضًا قرابين للآلهة ".

وأضاف: "بعد قرابين الفرعون يتوج أولاً بالتاج الأبيض لصعيد مصر ثم بالتاج الأحمر لمصر السفلى. ثم تُلف بردية ولوتس حول وتد يمثلان توحيد الأرضين. وسيتوج المهرجان بالفرعون وهو يركض حول مضمار السباق في فناء قصره لإظهار براعته الجسدية ".

حكم أمنحتب الثالث مصر لما يقرب من أربعة عقود وتمكن من الحفاظ على الازدهار والاستقرار السياسي حتى وفاته عام 1349 قبل الميلاد عن عمر يناهز الخمسين عامًا.

ويعد معبده الجنائزي أحد أروع المعابد الجنائزية التي شُيدت في مصر.

وقال سوروزيان: "مهمتنا الرئيسية في هذا المشروع هي التوثيق التدريجي وإعادة تجميع وترميم آخر بقايا هذا المعبد ، ثم عرض هذه الآثار الضخمة في أماكنها الأصلية".

وفقًا لصندوق الآثار العالمية ، فإن المعبد الجنائزي لأمنحتب الثالث "تضمن في الأصل ثلاثة أبراج ضخمة من الطوب اللبن ، أو بوابات ، محاذية على محور واحد ، وممر طويل متصل يؤدي إلى فناء شمسي ضخم ومفتوح ، وقاعة مسقوفة ، ملاذ ، كما احتوى المعبد على المئات من التماثيل القائمة بذاتها ، وأبو الهول ، والنصب التذكارية الضخمة - ألواح حجرية تشبه شواهد القبور ، نُقشت ذات مرة مع أوصاف إنجازات بناء أمنحتب الثالث. "

ومع ذلك ، تم بناء المعبد الجنائزي لأمنحتب الثالث بالقرب من نهر النيل. على مدار القرون ، غمرت المياه المجمع مرارًا وتكرارًا ، مما ألحق الضرر بهندسته المعمارية وقوانينه.

قال سوروزيان: "هذا تحد كبير. لقد أكملنا بالفعل المرحلة الأولى من خفض منسوب المياه الجوفية في عام 2006. الآن سنقوم بإزالة المياه من مناطق الأبراج والمحاكم المؤدية إلى ساحة برستيل الكبيرة ".

ويتكون المشروع من أربع مراحل. يبدأ بمسح للموقع وتوثيق وترميم جميع البقايا الظاهرة عليه. بعد ذلك ، سيتم إجراء التحقيقات الأثرية لجمع المعلومات والحفاظ على الهياكل المكتشفة حديثًا. خلال المرحلة الثالثة ، سيتم تركيب الآثار المعاد تجميعها في أماكنها الأصلية.

وتتكون المرحلة الأخيرة من إدارة الموقع وحماية الموقع والمعلومات وتقديم قاعة البريستل في متحف في الهواء الطلق للنحت والتماثيل الضخمة .

وعلى الرغم من أن عالم الآثار أشار إلى أن عملية ترميم المعبد ستكون طويلة ، إلا أنها صرح أن المرحلة الرابعة قد بدأت وستنتهي في المستقبل القريب.