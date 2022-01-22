عمومية «وادي كوم أمبو» تعتمد إعادة تشكيل مجلس الإدارة

عقدت شركة وادي كوم أمبو إحدى الشركات المساهمة فيها قطاع الأعمال العام الجمعية العامة العادية لها اليوم السبت، وذلك من أجل إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة .

وكانت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، قد أعلنت أن الجمعية العامة العادية، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

وأضافت الشركة أن الجمعية العامة غير العادية ناقش ذاته الموافقة على تحويل شقق مدينة بورسعيد وبني سويف وكرفان النقرة ملك الشركة ضمن بند الأصول الثابتة إلى بند الأصول المتداولة بغرض البيع وفقاً للمذكرة المعروضة على الجمعية.

وحققت شركة وادي كوم أمبو صافي ربح بلغ 6.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن وادي كوم أمبو حققت خلال العام المالي الماضي 23.4 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية يونيو 2020، مقابل 29.34 مليون جنيه أرباحاً في العام المالي السابق له.

واعتمد مجلس إدارة شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي، القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من العام المالي الجاري 2021 - 2022.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 6.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وتراجع صافي إيرادات نشاط الشركة إلى 89.16 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 137.43 مليون جنيه في يونيو 2019.

قالت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، إن شوقي غنيم محمد، اعتذر عن الاستمرار في شغل وظيفة العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

وأوضحت الشركة أنه يعتذر عن الاستمرار في الوظيفة بدءاً من 1 يناير 2022، مضيفة أن المجلس وافق على طلبه.

يشار إلى أن وادي كوم أمبو حققت خلال العام المالي الماضي 23.4 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية يونيو 2020، مقابل 29.34 مليون جنيه أرباحاً في العام المالي السابق له.