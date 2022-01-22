وزير التعليم ينشر فيديو لطالب في 4 ابتدائي: «نواة جيل جديد قدوتهم العلماء»

نشر الدكتور طارق شوقي فيديو لطالب بالصف الرابع الابتدائي، وكتب عليه: «انتهت بحمد الله امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي في ثوبه الجديد وأبلى أبناؤنا بلاءً حسنا وتعلموا علمًا نافعا وهذا أول تعليق نتلقاه لطالب في سنة رابعة بعد انتهاء امتحان الترم الأول ولعل هذه تكون نواة جيل جديد قدوتهم العلماء».

وقال الطالب في الفيديو: «أنا الطالب أشرف من كفر الدوار بالصف الرابع الابتدائي وأخذت منهج سنة رابعة واخذت شخصيات مهمة منهم مجدي يعقوب وحلمي أقابل الدكتور مجدي يعقوب واتعلم منه الأعمال الخيرية».

لينك الفيديو

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10228257162278892&id=1373090814&sfnsn=scwspwa