السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الكويت: زيارتي للبنان تهدف إلى إعادة الثقة

وزيرا خارجية الكويت
وزيرا خارجية الكويت ولبنان

أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، السبت، أن زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت تهدف إلى إعادة الثقة في لبنان، مشيرًا إلى أنه قدم مقترحات إلى الجانب اللبناني في هذا الإطار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لـ "الصباح" ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومسئولين لبنانيين آخرين في السرايا الحكومية في بيروت.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن "هذه الزيارة تعد في إطار الجهد الدولي لإعادة الثقة بلبنان".

وأعلن وزير الخارجية الكويتي أنه سلم ميقاتي مقترحات وخطوات كإجراء لبناء الثقة مع لبنان.

أضاف: "على الأشقاء في لبنان دراستها ومعرفة كيفية التعامل مع هذه المقترحات والمضي قدمًا فيها".

وأكد أن زيارته تحمل 3 رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانيها، أن لا يكون لبنان يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية، وثالثها أن يلتزم لبنان بالالتزامات المطلوبة منه، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتابع أن "المنطلق الكويتي الخليجي سيبدأ بخطوات عملية وهي منسقة بين جميع الدول الخليجية وما نريده ان لا يتدخل لبنان في شؤون غيره والآن نحن في خطوات إجراءات ثقة مع لبنان وهذه لا تأتي بين يوم وليلة".

وأردف: "أنا هنا لانتشال لبنان من المشاكل التي يعاني منها وسحب السفير لا يعني قطع العلاقات وزيارتي تهدف إلى إعادة الثقة"، لافتًا إلى أن العلاقات بين الجانبين الكويتي واللبناني قائمة وهناك قائم بالأعمال.

وشدد على أن "الدول الخليجية تريد رؤية لبنان واقفًا صلبًا على رجليه"، معربًا عن ثقته في تحقيق هذا الأمر ليكون لبنان أكثر أمنًا وازدهارًا واستقرارًا.

وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح لبنان إعادة الثقة العلاقات الخليجية اللبنانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

محمد الباز مهاجمًا «الجزيرة مباشر مصر»: تحتاج درسًا في المهنية

ليفربول يعلق على مواجهة صلاح وماني في المونديال

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

تجديد حبس متهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت بحلوان 15 يوما

«علمية كورونا»: غالبية إصابات «أوميكرون» بين الحالات البسيطة والمتوسطة

ناقد فني عن مشهد منى زكي الجريء في «أصحاب ولا أعز»: مقبول دراميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة في نابلس

«أزمة بيجاسوس».. برنامج التجسس يثير ضجة في إسرائيل

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟