برعاية وزارة البيئة.. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لتأهيل سفراء المناخ (صور)

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الدورات التدريبية الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ برعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس حيث يتم تنظيم هذا البرنامج من خلال كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني.

وقال الدكتور مصطفى الشربيني، رئيس مجلس أمناء مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، أن التدريب يأتي ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في إطلاقها.

وأضاف الشربيني ،أنه يعد برنامج سفراء المناخ هو البرنامج الأول في القارة الأفريقية والوطن العربي الذي تم تنظيمه برئاسة الدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ “COP 27” في نوفمبر القادم.

وقالت الدكتورة نهي سمير دنيا عميد الكلية لقد كان هناك حاجة ماسة إلى تطوير مهارات المهتمين بالعمل المناخي من الخبراء والاكاديميين و هو ما ادى إلى انتشار ثقافة المناخ ومواجهة التغيرات المناخية في مصر في الفترة السابقة بشكل ملحوظ.

وهذ التطوير من مهارات المُدربين أنفسهم هي التي خلقت فكرة وجود ما يسمى بتدريب المدربين، تعرف هنا بسفراء المناخ حيث التزم كل سفير مناخي عند مليء استمارة التقدم أن يقوم بتدريب ٢٥٠ شاب من طلاب الجامعات مجانا.

و تهدف دورات إعداد سفراء المناخ أيضاً إلى إعداد مدربين من سفراء المناخ المتميزين وذو جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب في العمل المناخي و نقل الخبرات النظرية و العملية و المهنية و التطويرية الي مدربين جدد.

ومن ضمن أهداف البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ أن يكون للسفراء القدرة الكافية على التدريب الجيد وان تتوافر لهم المعرفة الكافية بالطرق والأساليب العملية والتطبيقية في التعامل مع الجمهور ومختلف الشخصيات.

والجديد في هذه الدورة إعداد محتوى علمي للمحاضرات الدورة وايضا يضم معرض لعدد كبير من الأبحاث الهامة التي قدمت من مجموعات سفراء المناخ، وملخص التدريب على البصمة الكربونية من خلال تطبيق إلكتروني قامت الكلية بتنفيذه، ضمن فعاليات المعرض خلال احتفالية التخرج للدفعتين الثالثة والرابعة في منتصف فبراير القادم بحضور الوزراء وشخصيات هامة مؤثرة في العمل المناخي والعمل المجتمعي.

وأضاف دكتور مصطفي الشربيني رئيس المبادرة ان هذه البرامج التدريبية ذات المحتوي العلمي الدولي من شأنها رفع مهارات ومستوى المتدربين من سفراء المناخ والتي تقوم بتدريب الأشخاص الملهمين والمؤثرين في المجتمع لمساعدتهم على تحسين وتطوير المهارات الشخصية كسفراء و المعلوماتية المناخية ، أو تطوير المهارات التي من شأنها أن تحدث تغيير في الرأي العام ، أو المهارات التكنولوجية لقياس البصمة الكربونية وغيرها من المهارات النوعية.

وقال الأمين العام للمبادرة حسام الدين محمود،إن الدورات التدريبية تستهدف الفئات التي لها علاقة كبيرة بمجال المناخ، ويمكن أن تتمثل هذه الفئات في الأفراد المشتغلون في مجال المناخ ، مدراء البيئة في المؤسسات المختلفة ، والمدربون في مجال التنمية المستدامة ، المدربون في مجال الوعي البيئي ، المحاضرون في الجامعات وأيضاً الطلاب.