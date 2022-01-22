النيابة تأمر بحبس تاجري مخدرات في المرج 4 أيام

أمرت النيابة العامة في المرج، اليوم السبت، بحبس عاطلين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بحيازة والاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 3 سلاح أبيض)، بحوزة شخصين حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.