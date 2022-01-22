السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بحبس تاجري مخدرات في المرج 4 أيام

مخدرات
مخدرات

أمرت النيابة العامة في المرج، اليوم السبت، بحبس عاطلين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بحيازة والاتجار فى المواد المخدرة.                          

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 3 سلاح أبيض)، بحوزة شخصين حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الأسلحة البيضاء الاتجار في المواد المخدرة الهواتف المحمولة مخدر الحشيش هواتف محمولة حبس عاطلين النيابة العامة

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