«أن تكون إنسانا».. كتاب جديد لطارق علام بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن منشورات إبييدي كتاب "أن تكون انسانًا" للإعلامي طارق علام، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

وقال «علام» في مقدمة كتابة: «للمرة الأولى منذ عقود طويلة تجتمع البشرية على قلب رجل واحد، لتكون تلك هي منحة الوباء وعطية السماء، هذا التكافل الانساني الذي لولاه ما مرت الأزمة حتى وإن لم تنته فالجهود الشمولية في كل بقعة من الأرض طوعها واستطاعت السيطرة عليها، ولولا التعاون والمؤازرة والتراحم بين الناس في ذلك الوقت لطوع الوباء البشرية وحصد أضعاف الأرواح والمزيد من الإصابات، ولكنه عمل الخير الذي يقف حجرا صلدا بين المرء والشرور التي تحيط به".

من هو طارق علام؟

أما عن طارق علام فهو مذيع ومقدم برامج تليفزيونية وممثل مصري، حصل على ليسانس الحقوق ثم عمل كظابط شرطة لفترة، بعدها اتجه للعمل كمذيع في التلفزيون المصري، ثم قدم فى السينما عدد من الأفلام أولها فيلم "الكافير" من إخراج علي عبد الخالق عام 1999.

معروف عنه سعيه الدائم في الخير لصالح البسطاء من الناس وكانت سمة مميزة بكل ما يقدم من برامج هادفة، وقد حقق شهرة واسعة من خلال برنامج «كلام من دهب» الذي استمر منذ عام 1992 وحتى عام 2004، واستحوذ البرنامج على أعلى نسب مشاهدة في مصر والعالم العربي، وقد حصد علام عن هذا البرنامج على العديد من الجوائز: منها "أحسن مقدم برنامج عربى"، كما تم تكربمه ثلاث مرات فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان «علام» أول من قدم الحالات الانسانية بشكل جديد، فكان صاحب فكرة الأفراح الجماعية منذ عام 1995 حتى الآن لمساعدة الشباب، ومن أبرز أعماله الخيرية المشاركة فى حملة بناء 100 مدرسة بعد زلزال عام 1992، وحملة إغاثة المصابين، كما كان له دور رئيسى فى بناء مستشفى 57357 لسرطان الاطفال.