السجن 3 سنوات لفراش مدرسة اعتدى على طفل من ذوي الهمم بالغربية

أصدرت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة فراش في مدرسة بالسنطة، بالسجن 3 سنوات لتعديه على طفل من ذوي الهمم داخل المدرسة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بتحرير أسرة طالب بمدرسة التربية الفكرية محضراً، يتهمون فراش المدرسة بالتعدي على نجلهم داخل المدرسة.

وأكدت أسرة المجني عليه، أن المتهم استدرج المجني عليه أثناء تواجده برفقة والدته وتعدي عليه داخل إحدي غرف المدرسة، وتم ضبط المتهم وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة وتم إحالته لمحكمة جنايات طنطا التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.