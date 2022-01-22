السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لفراش مدرسة اعتدى على طفل من ذوي الهمم بالغربية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة فراش في مدرسة بالسنطة، بالسجن 3 سنوات لتعديه على طفل من ذوي الهمم داخل المدرسة.

 

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بتحرير أسرة طالب بمدرسة التربية الفكرية محضراً، يتهمون فراش المدرسة بالتعدي على نجلهم داخل المدرسة.

 

وأكدت أسرة المجني عليه، أن المتهم استدرج المجني عليه أثناء تواجده برفقة والدته وتعدي عليه داخل إحدي غرف المدرسة، وتم ضبط المتهم وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة وتم إحالته لمحكمة جنايات طنطا التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

السجن 3 سنوات محكمة جنايات أمن الغربية تعدى على طفل مركز السنطة مدير امن الغربيه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية

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