السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مفاهيم مادة الأحياء لطلاب الصف الثاني الثانوي

امتحانات
امتحانات

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول ورقيًا على مستوى الجمهورية، وقد بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدخول الامتحانات مع ورقة المفاهيم الخاصة بالمواد المختلفة، فى هذا السياق تنشر الدستور مفاهيم مادة الاحياء  لطلاب الصف الثاني الثانوي.

 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدة أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.

وشدد قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التي يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر أن يجيب الطلاب عن الأسئلة في نفس ورقة الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السرية أثناء أعمال التصحيح.

وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة، وجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن سرية الامتحانات، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

ونبّه قطاع التعليم العام لتشكيل لجنة من المعلمين داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن تقدير أوراق إجابات تحت إشراف الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية، على أن تعلن نتائج الطلاب فى شكل تقديرات، كما أن لمديري الإدارات التعليمية اتخاذ اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بكل مدرسة. 

 وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أعلن في بداية الأسبوع عن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا بالكامل داخل المدارس وليست إلكترونية، على أن تمثل أسئلة الاختيار من متعدد 70% من الامتحان والأسئلة المقالية 30%.

التعليم الفنى امتحانات وزير التربية والتعليم على مستوى الجمهورية وزارة التربية والتعليم الأسبوع المقبل الثانى الصف الأول الثانوي الامتحانات آية طارق شوقى الدكتور طارق شوقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

5 منافذ لبيع التذاكر والأطفال وكبار السن مجانًا.. إجراءات ميسرة لمعرض الكتاب

الأعلى للجامعات: استمرار امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق البرنامج الزمنى المحدد لها

تطهير قرية حدودية من الإرهاب فى ختام التدريب المصرى السعودى «تبوك- 5»

الحبس 3 سنوات لـ«فراش» هتك عرض تلميذ من ذوي الهمم بالسنطة

تفاصيل حصول أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021

هنا الزاهد: «أنا وهي» عمل فني متكامل.. ولا أصنف نفسي «كوميديانة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية