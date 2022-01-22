السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو فى مجلس السيادة السودانى يشدد على أهمية وحدة الصف الوطنى

الدكتور عبد الباقي
الدكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير

شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير، على أهمية وحدة الصف الوطني وجمع الكلمة، وصولا بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها وإقامة انتخابات حرة ونزيهة.
وقال الزبير - خلال تفقده عددًا من المنشآت التنموية والخدمية والصحية بمحلية شرق النيل في الخرطوم - إن السودان يمر بمنعطف تاريخي خطير يتطلب من الجميع تضافر الجهود والعمل بتجرد وإخلاص وعزيمة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
وأكد حرص الحكومة على تنمية الريف وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين والاهتمام بمستوى معيشتهم.
وأشار إلى مواصلة الزيارات لكل أطراف ولاية الخرطوم ومناطقها المختلفة لتلمس قضايا ومشاكل المواطنين، بهدف توفير الخدمات الضرورية لهم، مؤكدا حرصه على تذليل كافة المعوقات وإيجاد الحلول العاجلة وتلبية تطلعات المواطنين.

مجلس السيادة السوداني مجلس السيادة السودان الخرطوم

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