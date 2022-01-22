السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تتضامن مع غانا فى ضحايا انفجار «أبياتسى»

انفجار
انفجار

أعربت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تضامنها مع غانا عقب حادث الانفجار الذي وقع في مدينة أبياتسي، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - عن خالص تعازيها إلى غانا وذوي ضحايا الحادث، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان 17 شخصا قد لقوا مصرعهم وأُصيب 59 آخرون، الخميس الماضي، في انفجار دمر جزءا من مدينة أبياتسي غرب غانا.

وأوضح وزير الإعلام الغاني كوجو أوبونغ- نكروما أن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت أن الحادث يتمثل في اصطدام بين شاحنة تنقل مواد متفجرة لشركة تعدين، ودراجة نارية وآلية ثالثة، وقد وقع بالقرب من محول كهربائي وأدى إلى الانفجار.

الإمارات انفجار أبياتسي غانا ابوظبى

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