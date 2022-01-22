السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع بلحوم مجهولة المصدر في الجيزة

ضبط مدير ثلاجة
ضبط مدير ثلاجة

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، كمية من اللحوم مجهولة المصدر، بحوزة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، واعترف المتهم بحيازتها لطرحها للبيع.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لمنتجات مجهولة المصدر، لطرحها للبيع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم بدون بيانات، مجهولة المصدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة الإجراءات القانونية أمن الجيزة السلع الغذائية مكاسب غير مشروعة رجال المباحث

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