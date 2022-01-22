ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع بلحوم مجهولة المصدر في الجيزة

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، كمية من اللحوم مجهولة المصدر، بحوزة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، واعترف المتهم بحيازتها لطرحها للبيع.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لمنتجات مجهولة المصدر، لطرحها للبيع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم بدون بيانات، مجهولة المصدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.