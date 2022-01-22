تسمم 6 من أسرة واحدة إثر تناول وجبة فاسدة بمنزلهم فى الفيوم

أصيب 6 أفراد من أسرة واحدة بقرية اللاهون، بمحافظة الفيوم، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم، وتم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بوجود حادث تسمم غذائي بقرية اللاهون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وتبين أن 6 أفراد من أسرة واحدة تناولوا وجبة فاسدة بمنزلهم، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.