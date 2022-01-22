رئيس جامعة سوهاج يتابع تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بفريق عمل منظومة الكتاب الإلكتروني لتقييم التجربة في أول سنوات تطبيقها، و بحث المعوقات لتلافيها، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، ومديري إدارات شئون الطلاب، ومدير مركز الخدمات الإلكترونية، ومدير وحدة MIS، ومسئول شركة الأنظمة الإلكترونية الموردة للمنصة المستخدمة، ومسؤولي وحدات الخدمات الإلكترونية (I.T. Units) بكليات الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن الاجتماع جاء لمتابعة تجربة منظومة الكتاب الإلكتروني وايجابياتها والوقوف على نقاط الضعف لوضع آليات التحسين في الفترة القادمة، بما يعود بالنفع على طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، موضحًا أن منظومة الكتاب الإلكتروني تم تنفيذها بالجامعة في الفصل الدراسي الأول في إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمي، بما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصة مخصصة.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن الجامعة تحرص دائما على تبني ما يصلح لأطراف المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بتطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني بصورة فريدة ومتميزة تعتمد على رفع المحتوى وتحميله وكذلك سداد المصروفات إلكترونياً .

وأكد الدكتور أحمد مسعود مدير وحدة MIS، أن الاجتماع جاء لبحث خطة العمل في المرحلة القادمة فيما يخص المنصة الإلكترونية ومنظومة الكتاب الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني، وكذلك لتقييم تفعيل المنصة في جميع الكليات وبحث سبل التحسين في الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع تم فتح باب المناقشة والحوار واستمع رئيس الجامعة إلى عمداء ووكلاء الكليات فيما يخص المنظومة وكذلك المنصة بشكل عام.

فيما ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الآثار، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة الاجتماعات الرئيسية باستراحة الجامعة بالقاهرة، وقد ضمت قائمة المرشحين لعمادة الكلية :

١- الدكتور أشرف سيد محمد حسن.

٢- الدكتور فهيم فتحي إبراهيم عطا الله.

٣- الدكتور أحمد علي محمد النصاري.

وقال رئيس الجامعة، إن لجنة اختيار عميد لكلية الاثار انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل، خطة تطوير الكلية، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية برمتها على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملائه بالعمل.



جدير بالذكر أن لجنة الاختيار تشكلت بجانب رئيس الجامعة، كل من الدكتور محمد عبد الستار عثمان أستاذ متفرغ بكلية الاثار ونائب رئيس الجامعة الاسبق، ممثلا الجامعة في عضوية اللجنة، والدكتورة هبة مصطفى نوح، والدكتور أحمد عبد الله زايد ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد احمد احمد عوض الاستاذ المتفرغ بكلية الاثار ممثلا عن الكلية .